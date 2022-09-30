Bunun üzerine telaşlı aile harekete geçti.

Diyarbakır'da yaşayan aile, Gülistan'ın kaybolduğu gün Tunceli'ye gelip polis ekiplerine durumu bildirerek çalışma başlatıldı.

Gülistan Doku'nun cep telefonunun, en son Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarı Saltuk Viyadüğü'nde sinyal verdiği belirlendi.

Onlarca kişi seferber oldu

Viyadük üzerinden geçen aracın kamerasına da yansıyan Doku'nun son görüldüğü bölgede, AFAD Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul, İzmir, Konya, Malatya, Manisa ve Kahramanmaraş büyükşehir belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve gönüllülerden oluşan 542 kişilik personel, 88 araç, 38 bot, 10 ROV cihazı, 6 dron, 4 sonar ve 3 arama köpeğiyle yapılan aramalara rağmen Gülistan'a ait ize rastlanılmadı ve çalışmalar sonlandırıldı.

Kameralarının bozuk olması süreci zorlaştırdı

Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, Gülistan Doku'nun telefon sinyalinin en son alındığı Sarı Saltuk Viyadüğü'nü gören Munzur Üniversitesi'ne ait 2 güvenlik kamerası belirlendi.

Yola yakın olan güvenlik kamerasının bozuk olduğu belirtilerek, soruşturma dosyasına da tutanak olarak girildi.

Yeni kamera kaydı bulundu

Viyadüğü uzaktan gören ama çekimi net olmayan kameraya ait sinyalin alındığı saatlere ait 3,5 saatlik görüntü, netleştirilmek üzere Ulusal Kriminal Büro’ya gönderildi.

Buradan gelecek yeni bilgilere göre soruşturmanın yönünün değişebileceği belirtildi.

Şüpheli erkek arkadaşı serbest bırakıldı

Gülistan kaybolmadan önce son görüştüğü kişi olduğu belirtilen ve olayın ardından Antalya’nın Alanya ilçesinde gözaltına alınan eski erkek arkadaşı Zeynel A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Acılı aile oturma eylemi yaptı

Doku Ailesi, çocuklarından bir haber alamadıkları için Tunceli Adliyesi ve Adalet Bakanlığı önünde de bir süre oturma eylemi yaptı.

" Çocuklarınız 2 saat okuldan gelmezse ne yaparsınız "

Gülistan’ın annesi Bedriye Doku, kızının bin gündür ortada olmadığını ifade ederek, "Allah için elinizi vicdanınıza koyun. Sizin çocuklarınız 2 saat okuldan gelmezse ne yaparsınız. Kendinizi benim yerime koyun. Yetkililer bize bir türlü cevap veremiyor. Allah için bize cevap versinler. Ben bir anneyim, bin gündür kızıma hasretim." diye konuştu.

"Bin gün susmaları için yetmedi mi"

DHA'nın haberine göre, Gülistan'ın ablası Aygül Doku ise şöyle konuştu:

"Gülistan Doku nerede diye soruyorlar. Acılı bir ailenin ve tüm dünyanın sorduğu bu soruya artık yetkililer bir cevap versin. Bin gün susmaları için yetmedi mi. Bin gündür biz ağaca, taşa, suya sorduk, hiçbir cevap alamadık. Bin gündür Gülistan ortada yok. Gülistan’ı belki de bir kere öldürdüler ama bizi bin kere."