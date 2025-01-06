Kayseri Büyükşehir Belediyesi, peyzaj düzenlemeleri ve temizlik çalışmaları ile şehri daha yeşil, temiz ve düzenli bir hale getirmeye devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, şehrin genel estetiği ve temizliği için önemli çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak, Erciyes Üniversitesi içi kavşak peyzaj düzenlemesi tamamlanarak, bölgenin daha estetik bir görünüme kavuşması sağlandı. Bu düzenlemeyle, üniversite çevresindeki trafik noktaları daha düzenli ve görsel açıdan çekici bir hale geldi.

Ayrıca, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde de gazel temizlik çalışmaları hızla devam ediyor. Çalışmalar sayesinde, bulvar boyunca çevre temizliği sağlanarak, bölgenin daha sağlıklı ve hijyenik olması planlanıyor.

Kent genelindeki refüjlerde ise mıntıka ve gazel temizliği çalışmalarının yanı sıra, raylı sistem hattında süs bitkisi dikimi ve tesisat çalışmaları da tamamlanarak yeşil alanlar daha canlı hale getirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehri temiz, yeşil ve estetik açıdan daha huzurlu bir yaşam alanına dönüştürmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.