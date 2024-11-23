Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliğinin samimi örneklerini sergilemeye devam ediyor.KAYSERİ (İGFA) - Tüm yurt genelinde olduğu gibi Kayseri’de de kutlanan Ağız Diş Sağlığı Haftası dolayısıyla bilgiler vererek açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, halk sağlığı noktasında da vatandaşları gözetmeye devam ettiklerini kaydederek, “Halk sağlığında önemli bir yer tutan ağız ve diş sağlığı konusunda direkt olarak ulaşması açısından hemşehrilerimize Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği’ni tahsis etmiştik. Bu şekilde de halkımızın sağlık sıkıntılarını gidermeye kısmen de olsa katkı sağlamaktan mutluyuz, memnunuz” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Makina İkmal Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından tasarlanarak Nimet Bayraktar Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’ne tahsis edilen tam donanımlı Gezici Ağız ve Diş Sağlığı Kliniği ile kırsal mahallelerde sağlık imkânları kısıtlı olan vatandaşlara ağız ve diş sağlığı hizmeti verildiğine değinerek, “Kırsal mahallelerimizdeki hemşehrilerimize bu hizmeti ulaştırmaya gayret ediyoruz. Fedakâr ve gayretli sağlık personelimizin çalışmaları ile bu güzel hizmeti gerçekleştirmekteyiz. Ortalama 10 aylık süreçte 39 mahallemizde toplam bin 82 hemşehrimize ağız ve diş sağlığı hizmeti verdik" dedi.