Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Kocasinan, Talas, Hacılar ve İncesu belediye başkanları ile önemli bir ‘yatırım’ odaklı istişare toplantısı düzenledi.KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yatırımdan yatırıma, hizmetten hizmete koşan anlayış içerisinde çalışmalarını ortak akıl ve istişare ile sürdürüyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek ve AK Parti Kayseri Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Ahmet Canleblebici’nin katıldığı toplantının ana gündemi yatırımlar oldu.

Toplantıda ortak aklı ön planda tutarak, projeler ve gelecekteki yatırımlar hakkında detaylı bir değerlendirme yapılırken, Kayseri’nin farklı bölgelerinde sürdürülecek projeler için fikir alışverişinde bulunuldu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, Kayseri'nin 16 ilçesinin ayırt etmeden gelişmesini sağlamak için güç birliği yapmaya devam edeceklerini vurguladı. Belediye başkanlarının katkılarıyla Kayseri’yi daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Büyükkılıç, istişarelerin önemine değindi.

Son 4 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3’üncü kez birinci olduklarını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, Kayserililerin yararını gözetmeye ve kaynakları en verimli şekilde kullanarak şehrin her köşesine eşit hizmet götürmeye devam edeceklerini kaydetti.