Kayseri Talas’ta katılımcı yerel yönetim anlayışı çerçevesinde düzenlenen “Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor” programının bir ayağı daha başarıyla gerçekleşti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Osmanlı Kültür Evi’nde vatandaşlarla bir araya gelerek hem hayata geçirdikleri hizmetleri anlattı hem de mahalle sakinlerinin merak ettiği soruları doğrudan yanıtladı.

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın öncülüğünde Türkiye genelinde eş zamanlı olarak hayata geçirilen programın Talas’taki ikinci buluşması, Atatürk Bulvarı Dedeoğlu Parkı’ndaki Osmanlı Kültür Evi’nde yoğun bir katılımla yapıldı. Programda KCETAŞ, KASKİ ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. yetkilileri de hazır bulundu.

PROJELER ANLATILDI, SORULAR CEVAP BULDU

İlk toplantısı Mevlana Mahallesi’nde büyük ilgi gören programın bu ayağında da Başkan Yalçın, 7/24 Kütüphane’den Zincidere 100. Yıl Mesire Alanı’na, Ali Dağı 360 Kafe’den “Belediye Mahallemizde” uygulamasına kadar birçok önemli projeyi vatandaşlarla paylaştı. Sunumun ardından ise vatandaşlar, merak ettikleri her konuyu doğrudan Başkan Yalçın’a sorma fırsatı buldu ve Başkan Yalçın tüm soruları içtenlikle cevapladı.

Samimi bir atmosferin hakim olduğu buluşmada, vatandaşlar yerel yönetim hizmetleri hakkındaki düşüncelerini ve taleplerini de Başkan Yalçın’a iletti. Programın, önümüzdeki günlerde farklı noktalarda da devam edeceği belirtildi.

“VATANDAŞLARIMIZIN FİKİRLERİ BİZİM İÇİN KIYMETLİ”

Toplantıda konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, vatandaşların her zaman fikirlerine önem verdiklerini vurgulayarak, “Üç yılı aşkın süredir Şeffaf Oda’da hemşehrilerimizle bire bir görüşüyoruz. Şimdi de mahalle buluşmalarıyla bu iletişimi daha da güçlendiriyoruz. İlk programda gördük ki halkımız hem anlatılan hizmetleri merak ediyor hem de yüz yüze konuşmak istiyor. Osmanlı Kültür Evi’ndeki buluşmamız da oldukça verimli geçti. Katılan tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum” dedi.