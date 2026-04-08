İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez Melikgazi ilçesi Hisarcık Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda uygulama yaptı.

Bu sırada ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak uygulama noktasından kaçan F.K. yönetimindeki 34 KV 9835 plakalı otomobil, Şehit Hayrullah Dünya Sokak'ta durduruldu.

Ekipler, "dur" ihtarına uymayan ve alkol testini reddeden sürücüye Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 354 bin lira idari para cezası kesti.

Ehliyetine 2 yıl el konulan ve otomobili 2 ay trafikten men edilen F.K. hakkında "Trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.