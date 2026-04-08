Soruşturma Derinleşiyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Levent’te bulunan Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırının tüm bağlantıları araştırılıyor.
Güvenlik güçleri, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı.
İstanbul ve Kocaeli’de Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslere yönelik İstanbul ve Kocaeli’de operasyon düzenlendi.
Gerçekleştirilen baskınlarda:
- 5 şüpheli daha yakalandı
- Toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi
Operasyonların titizlikle sürdürüldüğü ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.
Yaralı Saldırganlar Hastanede
Yetkililerden edinilen bilgilere göre:
- 2 saldırganın hastanede tedavisi devam ediyor
- Tedavilerinin ardından emniyete sevk edilecekler
Diğer 8 şüphelinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.
Olayın Tüm Bağlantıları Araştırılıyor
Soruşturma kapsamında saldırının planlama aşaması, bağlantıları ve olası örgütsel ilişkiler detaylı şekilde inceleniyor.
Güvenlik birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Yeni Gözaltılar Gündemde
Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda operasyonların genişleyebileceğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtiyor.