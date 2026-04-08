Soruşturma Derinleşiyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş Levent’te bulunan Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik saldırının tüm bağlantıları araştırılıyor.

Güvenlik güçleri, olayın ardından geniş çaplı inceleme başlattı.

İstanbul ve Kocaeli’de Eş Zamanlı Operasyon

Soruşturma çerçevesinde belirlenen adreslere yönelik İstanbul ve Kocaeli’de operasyon düzenlendi.

Gerçekleştirilen baskınlarda:

5 şüpheli daha yakalandı

Toplam gözaltı sayısı 10’a yükseldi

Operasyonların titizlikle sürdürüldüğü ve yeni gözaltıların olabileceği ifade ediliyor.

Yaralı Saldırganlar Hastanede

Yetkililerden edinilen bilgilere göre:

2 saldırganın hastanede tedavisi devam ediyor

Tedavilerinin ardından emniyete sevk edilecekler

Diğer 8 şüphelinin ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

Olayın Tüm Bağlantıları Araştırılıyor

Soruşturma kapsamında saldırının planlama aşaması, bağlantıları ve olası örgütsel ilişkiler detaylı şekilde inceleniyor.

Güvenlik birimleri, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Yeni Gözaltılar Gündemde

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda operasyonların genişleyebileceğini ve soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiğini belirtiyor.