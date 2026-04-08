Başkentte Kumar Ağına Büyük Darbe

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Ankara’nın Altındağ ilçesinde yasa dışı kumar oynatıldığı belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı baskınlarda, haklarında işlem başlatılan 39 şüpheliden 29’u yakalanarak gözaltına alındı.

“Ganyot” Sistemiyle Haksız Kazanç

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, işletmelerde kurulan sistemin detayları ortaya çıktı. Kumar oynatılan masalardan “ganyot” adı altında yüzde 10 komisyon alındığı ve bu yöntemle yüksek miktarda haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

Bu durumun uzun süredir devam ettiği ve organize bir yapı içerisinde yürütüldüğü değerlendiriliyor.

“Erkete” Alarmı: Polis Gelince Sistem Devreye Giriyor

Operasyonun en dikkat çeken detayı ise mekanlarda kurulan erken uyarı sistemi oldu.

Polis ekiplerinin teknik ve fiziki takibinde:

Mekan girişlerinde “erkete” olarak tabir edilen kişilerin beklediği

Bu kişilerin ellerindeki kumandalarla alarm sistemini çalıştırdığı

İçeridekilere anlık uyarı gönderildiği

tespit edildi.

Bu sayede baskın öncesinde içerideki para, kayıt belgeleri ve suç unsurlarının hızla gizlendiği belirlendi.

Yüklü Miktarda Para ve Altın Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında 8 farklı adreste bulunan 9 işletmede arama yapıldı.

Aramalarda Yüklü miktarda Türk lirası, döviz (euro, dolar, sterlin), çeyrek altınlar ele geçirilerek el konuldu.

Firari Şüpheliler Aranıyor

Gözaltına alınan 29 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, firari durumda olan diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Organize Yapı Şüphesi

Yetkililer, elde edilen bulgular doğrultusunda olayın basit bir kumar faaliyeti olmadığını, organize şekilde yürütülen bir sistem olabileceğini değerlendiriyor.

Soruşturmanın genişletilerek yeni gözaltıların olabileceği belirtiliyor.