Erzincan'da 2 TIR ile 1 otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Erzincan'da Hasan K. idaresindeki ve Petr B'nin kullandığı TIR'lar ile Eren Ç. yönetimindeki otomobil, Erzincan-Sivas kara yolu Sakaltutan Geçidi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Eren Ç. ile Ömer C, ve eşi Aysun Fatma C'nin (31) hayatını kaybettiğini belirledi.

3 yaşındaki yaralı çocuk, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eşi ve çocuğuyla kazada hayatını kaybeden Ömer C'nin, Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru olduğu öğrenildi.