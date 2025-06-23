Tokat'ın Almus ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 38 yaşındaki Ayşe Ekinci, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyü yaylasında yaşayan 5 çocuk annesi Ayşe Ekinci'ye yaklaşık 9 gün önce kene yapıştı. Bir süre sonra rahatsızlanan Ekinci, yakınları tarafından Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Ekinci, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesine sevk edildi.

KKKA şüphesiyle yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan genç kadın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan, bölgede keneye bağlı hastalık vakalarına karşı yetkililer vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Özellikle yayla ve ormanlık alanlarda bulunanların kene temasına karşı gerekli tedbirleri alması isteniyor.

Kene Isırmasına Karşı Uzmanlar Uyarıyor



Sağlık yetkilileri, kene yapışması durumunda kişinin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini vurguluyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı, zamanında müdahale edilmediğinde hayati risk oluşturabiliyor.