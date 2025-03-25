Kahramanmaraş’ta her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da bereketli iftar sofraları kuruldu.

KMTSO’nun geleneksel hale getirdiği iftar programı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, kent protokolü ve iş insanlarının yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Ramada otelde gerçekleştirilen programa katılım sağlayan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel Aksu Haber’e yaptığı değerlendirmelerde Büyükşehir Belediyesi olarak kent genelinde yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş ise çok güzel bir birliktelik sağlandığına dikkat çekerek bu tür programların kent açısından çok önemli olduğunu ifade etti.