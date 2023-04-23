Mezardan çıkarılanlar arasında ölü çocuklar da vardı ve polis daha fazla cesedin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yeni mezarlar, geçen hafta Uluslararası İyi Haber Kilisesi'nin 15 üyesinin kurtarıldığı Shakahola ormanında bulundu.

Tarikatın vaizi Paul Mackenzie Nthenge, mahkemeye çıkarılmak üzere gözaltına alındı.

Devlet yayın kuruluşu KBC, Nthenge'yi "tarikat lideri" olarak tanımladı ve şimdiye kadar 58 mezarın tespit edildiğini bildirdi.

Mezarlardan birinde aynı ailenin beş üyesinin cesetlerinin bulunduğuna inanılıyor.

Mackenzie görevi kötüye kullandığını reddetti, ancak kefaletle serbest bırakılması reddedildi.

2019'da kilisesini kapattığını iddia etti.

İddiaya göre takipçilerine "İsa ile tanışmak" için kendilerini aç bırakmalarını söyledi.

Kenya'da yayınlanan The Standard gazetesi, patologların kurbanların açlıktan ölüp ölmediğini belirlemek için DNA örnekleri alacaklarını ve testler yapacaklarını söyledi.

Polis, kendilerini açlıktan öldürdüğünden şüphelenilen dört kişinin cesedini bulduktan sonra 15 Nisan'da Bay Mackenzie'yi tutukladı.