Ukrayna'nın başkenti Kiev'de çok sayıda patlama olduğu açıklandı.

Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, Telegram uygulamasında "Başkentin merkezinde, Shevchenskivskyi bölgesinde birkaç patlama meydana geldi" dedi.

Ukrayna basını, sabah saatlerinde Kiev haricinde, Lviv ve Dnipro şehirlerine de saldırılar düzenlendiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Sığınaklardan ayrılmayın

Ukrayna İçişleri Bakanlığı: Kiev'e atılan roketlerden biri güvenlik servislerinin bulunduğu sokağa düştü. Devlet Başkanı Zelenskiy'nin ofisi de bu bölge bulunuyor.

Saldırı sonrası Kiev sokakları kana bulandı

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujniy: "Rusya bu sabah 75 roket fırlattı, 41 tanesi hava savunmamız tarafından etkisiz hale getirildi"

Şehre yönelik bariz saldırılar, Rusya'yı işgal altındaki Kırım'a bağlayan tek köprünün bir patlamada hasar görmesinden iki gün sonra gerçekleşti.

Dün, Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör eylemi olarak adlandırdığı olaydan Ukrayna istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

Zelenskiy, ülkenin enerji alt yapısını hedef alan Rusya'nın panik yaratmaya çalıştığını belirterek, "İkinci hedefleri insanlardır. Bu hedefler özel olarak seçilmiştir" dedi.

Kiev'deki köprünün vurulma anı kamerada

Patlamayı görüşmek üzere bugün güvenlik konseyinin bir toplantısına başkanlık edecek.

Ukraynalı yetkililer, bir gecede Zaporizhzhia'ya yapılan füze saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.