Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (UNDP) Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) ile TOBB Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde girişimci üretici kadınların iş dünyasında daha aktif ve başarılı olmalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen Kahramanmaraş Kadın İş Geliştirme Merkezi (KİGEM) Projesi için başvuru süreci başladı.

KİGEM’DE SUNULACAK HİZMETLER NELERDİR?

Üretici Kadın Girişimciliğini Teşvik Etmek:

İş piyasasında markalaşabilecek üretici kadın girişimcilerimizin ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda yer edinmesi ve ağlarını genişletmesi

Atölye Temini:

Piyasa şartlarına göre uygun kiralar ve % 50 kira desteği.

Mentörlük ve Danışmanlık:

Deneyimli iş insanları ve uzmanlardan birebir mentorluk ve danışmanlık hizmetleri.

Networking Etkinlikleri:

Kadın girişimcilerin birbirleriyle ve diğer iş dünyası aktörleriyle tanışmasını ve işbirlikleri geliştirmesini sağlayan etkinlikler.

İş Geliştirme Destekleri:

İş planı hazırlama, finansal kaynaklara erişim ve pazarlama stratejileri oluşturma konularında destek.

Ortak Destek Noktaları:

Kadın Girişimcilerin bir araya gelip çalışabileceği ortak ofis alanları sunarak, işbirliği ve fikir paylaşımını teşvik etmek.

KİGEM’E KİMLER BAŞVURABİLİR?

-18 yaşını doldurmuş olmak

-Kahramanmaraş’ta ikamet ediyor olmak

-İmalat sektöründe (makineli üretim) faaliyet göstermek veya yeni iş kuracak olmak

NASIL KATILABİLİRSİNİZ?

KİGEM programlarına katılım sağlamak için başvurular https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEQ047tJhxOCMgF8tHCcpH-FCrfYjQE7P2PlJw4SLezLAGMA/viewform linki üzerinden online veya KMTSO Sekreterliğine şahsen yapılabilecektir. Ayrıca duyuruya ilişkin ayrıntılı bilgi www.kmtso.org.tr internet sitesinden öğrenilebilecek.



PROGRAMLAR ÜCRETLİ Mİ?

KİGEM’de sunulan eğitim ve mentorluk programları ücretsizdir.

KİGEM Projesi için son başvuru tarihi 28.07.2024