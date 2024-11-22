CHP'nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan davada savunma yapmak üzere Ankara Adliyesi'ndeki duruşmaya katıldı.ANKARA (İGFA) - CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şikayetiyle 11 yıl hapis ve siyasi yasak istemiyle kendisine açılan davanın bugünkü duruşmasına katılmak için Ankara Adliyesi'ne gitti. Çevredeki vatandaşlar Kılıçdaroğlu'nu "Hak, Hukuk, Adalet" sloganlarıyla karşıladı.

Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.00'te başlayan dava ile ilgili CHP Bartın Milletvekili Av. Aysu Bankoğlu, sosyal medya hesabından "Başladı" diyerek yaptığı paylaşımda, 7. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun "İşlenen suçları açıklamak ve tarihe not düşmek için geldim" dediğini aktardı.

https://twitter.com/AysuBankoglu/status/1859926835003629873

Ankara Adliyesi önünde duruşmayı bekleyen Ayşe Ateş ise, "Sinan öldüğünde bizim yaşadığımız en büyük olay vefasızlık duygusuydu. Kemal bey bizi hiç yalnız bırakmadı. O sebeple ben de bugün buradayım. Onu yalnız bırakmak istemedim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, Kılıçdaroğlu'nun yargılandığı dava ile ilgili, "Burada CHP eski genel başkanı ile ilgili soruşturma ve kovuşturmalar var. Fezlekeler düzenlenmiş ve Meclis'e gönderilmişti. Dokunulmazlık nedeniyle yargılama olmadı. Vekillik bitince hakkında yürütülen soruşturmalar gündeme geldi. Yarınki ifade alma ile ilgili çarpıtmalar var." ifadelerini kullanmıştı.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu ise Bakan Tunç'un açıklamalarını alıntılayarak, "Eğer yüreğin yetiyorsa yarın mahkemeye gel ve efendine söyleyeceklerimi dinle, dinle belki ibret alırsın..." yanıtını vermişti.

https://twitter.com/AysuBankoglu/status/1859926835003629873