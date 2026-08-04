Kilis'te husumetli iki aile arasında çıkan kavgada, bir kişinin kullandığı aracı iki kişinin üzerine sürmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Helvacıoğlu Mahallesi'nde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavga sırasında F.G. kullandığı aracı husumetlileri S.E. ile K.E.'nin üzerine sürdü.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kişi, sağlık ekiplerince Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu, kaçan şüpheli F.G. yakalanarak gözaltına alındı.