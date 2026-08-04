Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Silifke-Mut kara yolunun Kargıcak Mahallesi yakınındaki ormandan duman yükseldi.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 4 su tankı yönlendirildi.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangının, yol kenarındaki ormanlık alana atılan izmaritten kaynaklandığı değerlendiriliyor.
Kaynak: AA