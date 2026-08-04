Konuşmasında 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen yeniden inşa çalışmalarına değinen Bakan Kurum, afet bölgesinde sadece yeni konutlar değil, aynı zamanda sürdürülebilir şehirler inşa ettiklerini belirtti.

Bakan Kurum,“Zor bir süreç sonrası asrın inşa seferberliğiyle sıfır atık uyumlu, kendi enerjisini üreten dirençli şehirlerin de inşasını yaptık. Bugün Hatay eskisinden daha yeşil. Bugün Malatya eskisinden daha güçlü. Bugün Kahramanmaraş yapılan yeni binalarla birlikte enerjisini daha az tüketen şehir haline geldi. Tüm deprem bölgesinde yapmış olduğumuz binalarda enerji tüketimi geçmişe nazaran yüzde 39 azaltıldı.” ifadelerini kullandı.