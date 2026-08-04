İSKİ'den İstanbul Genelinde Kapsamlı Su Kesintisi Uyarısı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), ana isale hatlarında gerçekleştirilecek revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde geniş çaplı su kesintileri yaşanacağını bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Terfi Merkezi'nde yürütülecek çalışmalar ve arızalı vananın yenilenmesi işi dolayısıyla mevcut ana isale hattı geçici olarak servis dışı bırakılacak.

8 İlçede 19 Saatlik Su Kesintisi

Yarın akşam saat 23.00 ile perşembe günü saat 19.00 arasında toplam 8 ilçenin pek çok mahallesinde su kesintisi uygulanacak. İSKİ tarafından paylaşılan ve kesintiden etkilenecek mahalleler listesi şu şekilde sıralandı:

Arnavutköy: İmrahor, Yavuz Selim, Mareşal Fevzi Çakmak, İslambey, Fatih, Adnan Menderes, Haraççı, Sazlıbosna, Karlıbayır, Hacımaşlı, Taşoluk, Mehmet Akif Ersoy, Çilingir, Tayakadın, Balaban, Boyalık, Baklalı, Yeniköy, Terkos, Karaburun, Nene Hatun, Mustafa Kemal Paşa, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Boğazköy İstiklal, Yunus Emre, Hicret, Atatürk, Mavigöl, Bolluca, Yeşilbayır, Deliklikaya, Ömerli, Hadımköy, Dursunköy ve Hastane mahalleleri.

Büyükçekmece: Karaağaç Mahallesi.

Çatalca: Nakkaş ve Bahşayiş mahalleleri.

Eyüpsultan: Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

Avcılar: Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent mahalleleri.

Başakşehir: Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri.

Esenyurt: Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri.

Ümraniye'de 14 Saat Su Kesintisi

Öte yandan, Ümraniye'nin temiz su ihtiyacını karşılayan ana isale hattında yapılacak revizyon ve fiziki iyileştirme çalışmaları nedeniyle de su kesintisine gidilecek.

Yarın saat 22.00 ile perşembe günü saat 12.00 arasında 14 saat süreyle Ümraniye'nin Şerifali, Tatlısu, Mehmet Akif, Yukarı Dudullu, Altınşehir, Tepeüstü, Çakmak, Çamlık ve Ihlamurkuyu mahallelerinde su kesintisi yaşanacak. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları adına gerekli tedbirleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.