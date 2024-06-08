Eğitim alanında Kahramanmaraş ve bölgede parlayan yıldız olan Kipaş Eğitim Kurumları sosyal alanda da adından sıkça bahsettirmeye devam ediyor.

Özel Kipaş Ortaokulu öğrencileri tarafından düzenlenen “Şiir Dinletisi” programında öğrenciler şiir dünyasının birbirinden önemli şahsiyetlerinin şiirlerini seslendirdi. Okulun konferans salonunda düzenlenen programa öğretmen ve öğrencilerin yanı sıra çok sayıda veli de katıldı.

Edebiyatın ve şiirin başkenti olan Kahramanmaraş’ta Kipaş Eğitim Kurumları öğrencileri okudukları Şiirlerle duygu dolu anlar yaşattı. Program sonrası Kipaş Eğitim Kurumları ortaokul Türkçe öğretmeni Hande Arıkan ise Şiirin ve Şairin bol olduğu bu memlekette öğrencilerimiz erken yaşta şiirlerimizle ve şairlerimizle tanışsın diyerek Aksu Haber’e özel şu ifadelere yer verdi.

Şiir okuyan Kipaş eğitim kurumları öğrencileri ise, çok mutlu olduklarını ve eğlenerek severek yaptıklarını belirterek şu ifadelerde bulundular.