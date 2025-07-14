KİPAŞ Holding, faaliyet gösterdiği her alanda olduğu gibi eğitimde de istikrarlı başarısıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

Geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen Özel KİPAŞ Eğitim Kurumları, 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında bu yıl da büyük bir başarıya imza attı. Kurum, 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan üç öğrencisiyle eğitimdeki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

KİPAŞ Holding bünyesindeki bu anlamlı başarı, holding yönetimi tarafından da takdirle karşılandı. Yönetim Kurulu Üyeleri Sinem Öksüz Dedebayraktar ve Halit Gümüşer, büyük bir özveri ve disiplinle çalışarak zirveye ulaşan başarılı öğrencileri KİPAŞ Holding binasında ağırladı.

Samimi ve sıcak bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, öğrenciler başarı yolculuklarını paylaştı, yöneticiler ise gençlerin azim ve kararlılıklarından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyarette, gençlerin eğitim hayatlarına dair gelecek planları da konuşuldu.

Ziyaret sonunda öğrenciler, kendilerine sunulan imkanlar ve sağlanan destek için KİPAŞ Eğitim Kurumları ailesine teşekkür etti.

KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar da bu başarıların tesadüf değil; sistemli, nitelikli ve vizyoner bir eğitim anlayışının eseri olduğunu vurguladı.