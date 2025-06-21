Kira ödemelerini banka üzerinden yapan kiracılar, açıklama kısmına "kira bedeli" yazmayı unutsalar bile endişelenmesin. Uzmanlar, sözleşme mevcut olduğu sürece bu ödemenin yasal olarak kira kabul edildiğini belirtiyor. Ancak yine de olası anlaşmazlıkların önüne geçmek için açıklama kısmına detaylı bilgi yazılması öneriliyor.

Kira Açıklaması Zorunlu Değil Ama Tavsiye Ediliyor



Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, banka yoluyla yapılan kira ödemelerinde açıklama kısmına "kira bedeli" yazılmamasının yasal bir sorun teşkil etmediğini açıkladı. Şahin, “Kiracı ile ev sahibi arasında geçerli bir kira sözleşmesi varsa, açıklama yapılmasa bile bu ödeme kira olarak kabul edilir” dedi. Yargıtay’ın da bu konuda emsal karar verdiğini vurguladı.

Kirayı Elden Değil, Bankadan Ödeyin



Şahin, kiracıların mutlaka banka aracılığıyla ödeme yapmaları gerektiğini ve dekontlarını saklamalarının önemli olduğunu söyledi. Elden ödeme yapılmasının hukuki açıdan risk oluşturabileceğine dikkat çeken Şahin, “Belgeli ödeme her zaman kiracının lehinedir” dedi.

Açıklama Yazmayan Kiracılar Endişe Etmesin



Kirayı bankadan gönderen ancak açıklama kısmını boş bırakan kiracıların endişelenmemesi gerektiğini belirten Şahin, kötü niyetli ev sahiplerinin bu durumu suiistimal etmeye çalışabileceğini söyledi. Ancak böyle bir durumda kiracının kira sözleşmesini ibraz ederek itiraz etmesi halinde hukukun kiracıdan yana olduğunu dile getirdi.

Her Ay İçin Açıklama Yazmak En Güvenli Yol



Uzmanlar, her ay yapılan kira ödemelerinde açıklama kısmına “2025 yılı Nisan ayı kirası” gibi ifadeler yazılmasını öneriyor. Bu hem ev sahibine açık bir mesaj niteliği taşıyor hem de olası hukuki süreçlerde kiracının elini güçlendiriyor.