Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Karadere mevkiinde meydana gelen olayda, besicilik yapan Ali Gökdere büyük bir şok yaşadı. Sabah saat 05.00 sularında ağıla giden Gökdere, 22 küçükbaş hayvanından 18’inin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü. Saldırının ardından olay yerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı.

Kurtlar Zinciri Nasıl Çözdü?

Yaşadıklarını basınla paylaşan Ali Gökdere, ağılı gece saat 22.30’da kapattığını belirtti. Sabah geldiğinde ise zincirin çözülmüş ve hayvanların saldırıya uğramış olduğunu söyledi. Gökdere, “Hayvanların hepsi yerdeydi. Kapının zincirini nasıl çözüp içeri girdiler bilmiyorum. 18 hayvanımı kaybettim, sadece 4 kuzu kurtuldu. Bu hayvanlar kurbanlık değildi, besliyordum” dedi.

Besiciden Yetkililere Çağrı: “Zararım Büyük, Ne Yapacağımı Bilmiyorum”

Kurt saldırısı sonucu büyük zarar gören Ali Gökdere, yetkililerden yardım bekliyor. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Gökdere, çaresizlik içinde olduğunu ifade etti. Olayla ilgili resmi inceleme sürüyor.