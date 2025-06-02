İBB ve ilçe belediyelerine yolsuzluk operasyonu
İBB ve ilçe belediyelerine yolsuzluk operasyonu
İçeriği Görüntüle

683D78275C878871 W1200Xh675

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesi Karadere mevkiinde meydana gelen olayda, besicilik yapan Ali Gökdere büyük bir şok yaşadı. Sabah saat 05.00 sularında ağıla giden Gökdere, 22 küçükbaş hayvanından 18’inin kurtlar tarafından telef edildiğini gördü. Saldırının ardından olay yerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri sevk edilerek inceleme başlatıldı.

683D782752A4B405 W1200Xh675

Kurtlar Zinciri Nasıl Çözdü?

Yaşadıklarını basınla paylaşan Ali Gökdere, ağılı gece saat 22.30’da kapattığını belirtti. Sabah geldiğinde ise zincirin çözülmüş ve hayvanların saldırıya uğramış olduğunu söyledi. Gökdere, “Hayvanların hepsi yerdeydi. Kapının zincirini nasıl çözüp içeri girdiler bilmiyorum. 18 hayvanımı kaybettim, sadece 4 kuzu kurtuldu. Bu hayvanlar kurbanlık değildi, besliyordum” dedi.

683D77Ca8A219850 W1200Xh709

Besiciden Yetkililere Çağrı: “Zararım Büyük, Ne Yapacağımı Bilmiyorum”

Kurt saldırısı sonucu büyük zarar gören Ali Gökdere, yetkililerden yardım bekliyor. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren Gökdere, çaresizlik içinde olduğunu ifade etti. Olayla ilgili resmi inceleme sürüyor.