Kırklareli sele teslim oldu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuvvetli yağış uyarısının ardından Kırklareli'nin Demirköy ilçesi ve İğneada beldesinde sağanak, derelerin taşması ve su baskınlarına neden oldu.

İğneada'da bulunan turizm tesisindeki birçok bungalov ev taşkın dolayısıyla sürüklendi.

Ekipler sevk edildi

Bölgeye AFAD, İl Özel İdaresi, Sahil Güvenlik, itfaiye ve UMKE ekipleri ile askeri birlikler sevk edildi.

Ekipler tesiste kalan bazı tatilcilerden taşkının ardından haber alınamaması üzerine arama kurtarma çalışması başlattı.

Konuyla ilgili AFAD'dan yapılan açıklamada 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı 6 kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamaya göre kayıp 4 vatandaşı arama çalışmaları devam ediyor.