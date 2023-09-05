Şehir genelinde ulaşımı iyileştirmek için bakım, onarım, yenileme ve asfalt uygulamalarını aralıksız sürdüren Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Afşin’den Elbistan’ın Izgın Mahallesi’ne ulaşım sağlayan bağlantı yolunun 1 kilometrelik kısmında gerçekleştirdiği asfalt çalışmalarını tamamladı.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalarla, arterde deforme olduğu için ulaşımda aksamalara neden olan kısım sıcak asfaltla yenilendi.

Yaklaşık 2,5 Milyon TL’lik yatırımla yenilenen bağlantı yolunda konfor ve güvenlik artırıldı.

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilçe merkezleri ve kırsal mahallelerinin ulaşımının iyileştirilmesi için 2023 Ulaşım Yatırımları Programı çerçevesinde çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi.