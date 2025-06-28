Havaların ısınmasıyla birlikte doğayla temas artarken, kene vakalarında da ciddi bir yükseliş gözleniyor. Özellikle kırsal alanlarda yaşayan ya da piknik, yürüyüş gibi etkinliklerle açık alanlarda zaman geçiren vatandaşlar için önemli uyarılar geldi. Fonksiyonel Tıp ve Aromaterapi Uzmanı Dr. Kevser Kişifli Köş, kene ısırıklarına karşı alınabilecek doğal ve etkili önlemleri paylaştı.

Dr. Kevser Kişifli Köş, nane yağı, palmarosa yağı ve citronella gibi uçucu yağların, hem çocuklarda hem yetişkinlerde güvenle kullanılabileceğini belirterek şunları söyledi:

“Bu yağları sprey formunda vücuda uyguladığınızda kenenin yaklaşmasını engelleyen etkileri var. Bilimsel çalışmalarda da bu ajanların koruyuculuğu gösterilmiş durumda.”

Kene tutunması durumunda ise panik yapılmaması gerektiğini söyleyen Dr. Kevser Kişifli Köş, “Kendimiz çıkarmaya çalışmadan en yakın sağlık kuruluşuna gitmeliyiz” diyerek dikkatli ve bilinçli müdahale çağrısında bulundu.