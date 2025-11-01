Ticari araçlarda kullanımı zorunlu olan kış lastikleri, özel araçlarda ise can ve mal güvenliği açısından hayati görülüyor.

Özel kauçuk yapısı sayesinde soğuk, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yol tutuşunu artıran kış lastikleri, fren mesafesini kısaltarak kayma riskini azaltıyor ve sürüş güvenliğini önemli ölçüde yükseltiyor.

Uzmanlar, güvenli sürüş için hava sıcaklığı 7 derecenin altına indiğinde kış lastiklerine geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

Geçtiğimiz yıllarda 1 Aralık–1 Nisan tarihleri arasında geçerli olan kış lastiği zorunluluğu, bu yıl erkene çekildi. Yeni düzenlemeye göre uygulama 15 Kasım’da başlayacak ve 15 Nisan’a kadar sürecek.

Yaklaşık 5 aylık dönemde ticari araçlar kış lastiği takmak zorunda olacak.

Uzmanlardan sürücülere uyarı: Üretim tarihine dikkat

Uzmanlar, sürücüleri lastik seçimi konusunda da uyarıyor. Yeni lastik alınırken üretim tarihine (DOT koduna) mutlaka bakılması gerektiğini belirten uzmanlar, lastiklerin kullanılmamış olsa bile belirli bir raf ömrü bulunduğunu hatırlatıyor.

Uzun süre bekletilen lastiklerin özelliklerini kaybettiği, balans sorunlarına yol açtığı ve yol tutuş performansını düşürdüğü ifade ediliyor.