Aydın iş dünyası ve Söke ilçesi, tanınmış iş insanı Rıza Muslu’dan gelen acı haberle sarsıldı. Dün Kuşadası kıyısında hareketsiz halde bulunan ve yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybettiği belirlenen 59 yaşındaki Rıza Muslu için bugün memleketi Söke’de cenaze töreni düzenlendi.

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İş insanı Rıza Muslu için Söke ilçesinde bulunan Hacı Emine Gezerler İmam Hatip Lisesi Camisi'nde cenaze merasimi gerçekleştirildi. Öğle saatlerinde kılınan cenaze namazına merhumun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Söke Belediye Başkan Vekili Şakir Gülmez, AK Parti Söke İlçe Başkanı Mehmet Saki Oğuz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami avlusunda helallik alınması ve kılınan cenaze namazının ardından Rıza Muslu’nun naaşı dualar eşliğinde omuzlara alındı. İş insanı Muslu'nun cenazesi, Söke Granta Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Kuşadası Kıyısında Bulunmuştu

Aydın'ı yasa boğan olay, dün Kuşadası ilçesinde meydana gelmişti. Kıyı şeridinde bir kişinin hareketsiz yattığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmiş, yapılan ilk incelemelerde şahsın hayatını kaybettiği ve cesedin iş insanı Rıza Muslu'ya ait olduğu tespit edilmişti. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.