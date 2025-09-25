Alınan bilgiye göre, Düzce Akçakoca'da Hacıyusuflar Mahallesi’nde bulunan kıyafet toplama kabinine gelen 2 kadın, bağışlanan tüm kıyafetleri çıkardı.
Kadınlar, aldıkları kıyafetleri hemen yanındaki bankta tek tek seçmeye başladı. Kendilerine uygun olanları ayıran kadınlar, diğerlerini de yanlarına alarak bölgeden uzaklaştı.
O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından otomobilinin içinden cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde kadınların rahat tavırları dikkat çekti.
Mahalle sakinleri, bu durumun sık sık yaşandığını belirterek yetkililerin önlem almasını istedi.
Kaynak: İGF