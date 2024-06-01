Show TV'nin cuma gecelerini kasıp kavuran dizisi Kızılcık Şerbeti, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicileri ekran başına çekmeye devam ediyor.

Drama ve gerilim unsurlarını ustaca harmanlayan dizinin dün yayınlanan bölümü, büyük beğeni topladı.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi yetenekli oyuncuların üstün performanslarıyla parladığı Kızılcık Şerbeti, izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor.

Usta yazar Melis Civelek’in kaleminden çıkan güçlü senaryosuyla dikkat çeken dizi, izleyicileri her hafta farklı bir heyecana sürüklüyor.

Son bölümde yaşanan beklenmedik gelişmeler ve karakterlerin çarpıcı hikayeleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Önümüzdeki hafta sezon finali yapacak olan diziden yeni fragman geldi. Bakın yeni bölümde neler olacak.

Ünal ailesinin sonu geldi

Dizinin yeni bölüm fragmanında Nilay, herkesin içinde Görkem ve Ömer'in birlikte olduğunu açıklıyor. Fotoğrafı da gösteren Nilay, Ünal ailesini birbirine katıyor.

Nilay'ın "Fatih ikisini de öldürür" sözlerinin ardından, sosyal medyada Görkem ve Ömer'in öleceği iddiaları yayılmaya başladı. Peki, Fatih ne yapacak?

İşte Kızılcık Şerbeti sezon finali fragmanı...