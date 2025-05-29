Reyting rekortmeni Kızılcık Şerbeti dizisinde “Pembe” karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziye beklenmedik bir şekilde veda etti. Dizideki ayrılığıyla gündem olan Taşçıoğlu'nun bu erken vedası hem izleyicileri hem de sektörü şaşkına çevirdi.

Yıldız Oyuncuya Teklif Yağdı

Ayrılık haberi duyulur duyulmaz Taşçıoğlu’na birçok projeden teklif geldi. Ünlü gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre başarılı oyuncu, kararını verdi ve yeni sezonda ekranlara OGM Pictures imzalı yepyeni bir projeyle dönüyor.

Yeni Dizi: Çarpıntı

Star TV için hazırlanan ve yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin’in oturacağı "Çarpıntı" adlı diziyle anlaşan Taşçıoğlu’nun nasıl bir karaktere hayat vereceği ise şimdiden merak konusu oldu. Dizi, güçlü hikayesi ve oyuncu kadrosuyla şimdiden sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak gösteriliyor.

Kızılcık Şerbeti’ne Şok Veda

Kızılcık Şerbeti'nde sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Taşçıoğlu’nun diziden neden ayrıldığına dair yapımdan resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği ve farklı karakterlerle seyirci karşısına çıkmak istediği konuşuluyor.