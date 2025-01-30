Brezilya'da kan donduran bir olay gün yüzüne çıktı.

Parana kentinde 3 yaşındaki Isabelly de Oliveira, 7 Mayıs 2022'de üstten yüklemeli çamaşır makinesinde boğularak hayatını kaybetmişti.

Üvey annesi Suzana Dazar dos Santos onu öldürmekle suçlandı.

ÜVEY ANNE KÜÇÜK ÇOCUĞU ÇAMAŞIR MAKİNESİNİN İÇİNE GİRMEYE TEŞVİK ETTİ: BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 yaşındaki çocuğun üvey annesi tarafından çamaşır makinesine girmeye teşvik edilerek öldürüldüğü ortaya çıkardı.

Sinsi bir plan yapan üvey anne Suzana, çamaşır makinesinin önüne bir tabure, su dolu plastik havuz ve çocuğun oyuncaklarını koydu.

MAKİNENİN ÖNÜNE OYUNCAKLARI VE TABUREYİ KOYDU

The Sun'ın aktardığına göre Suzana, açık çamaşır makinesinin etrafına çocuğun oyuncaklarını koymasının ardından plastik bir tabureyi de üstten doldurmalı çamaşır makinesinin önüne koydu.

Isabelly'nin ailesinin avukatı Alexander Beilner, "Tüm kanıtlara bakıldığında, bütün bu deliller, bunun üvey anne tarafından kasıtlı olarak yapıldığını gösteriyor. Çocuğun 30 dakikadan uzun bir süre yalnız bırakılması, tüm bu tabure ve oyuncaklar, hepsi planlı" açıklamasında bulundu.