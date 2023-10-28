Mesajına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan KMTSO Başkanı Buluntu, Türk milletinin kahramanlık destanı yazdığı bağımsızlık mücadelesinin en büyük armağanının Cumhuriyet olduğunu söyledi. Cumhuriyet'in 100. yılını büyük bir gururla karşıladıklarını ifade eden Başkan Buluntu, mesajının devamında şu ifadelere yer verdi: “Cumhuriyet, Türk milletinin yokluklar içinde gösterdiği azim ve inancın, şanlı mücadelesiyle yeniden dirilişinin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkan Türk milleti, milli mücadele ruhunu ülkenin kalkınması ve gelişmesi için de harekete geçirerek, azmiyle, birlik ve beraberliğiyle 100 yılda Türkiye Cumhuriyeti'ni gelişmiş, bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülke durumuna getirmiştir.

“CUMHURİYET’İMİZE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN MÜŞTEREK VAZİFESİDİR”

Cumhuriyet’imize sahip çıkmak, ülkemizin ve milletimizin geleceği için çalışmak, mücadele etmek, gerektiğinde fedakârlıkta bulunmak, hepimizin müşterek vazifesidir. Tarih boyunca bağımsızlık ruhundan taviz vermemiş yüce milletimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde sayısız destana imza atarak bu cennet vatanı bizlere emanet etti. Bizler de aziz vatanımız için aklın ve bilimin yolunda üreterek, ihracat yaparak, istihdam sağlayarak, ortak akıl ve istişareye önem vererek, çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Bu vesile ile Cumhuriyet’imizin 100. yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanları uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetimizin nice 100 yıllar yaşamasını temenni ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız, Cumhuriyet’imizin 100. yılı kutlu olsun.”