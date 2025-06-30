Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından açıklanan “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçı Firması – 2024” listesinde Kahramanmaraş’tan 6 firma yer aldı. Bu önemli başarıyla Kahramanmaraş, ihracatçı firma sayısına göre iller sıralamasında 21. sıraya yükseldi.

Listeye giren firmalar, 2024 yılı toplam Kahramanmaraş ihracatının yüzde 40’ını gerçekleştirerek, kentin üretim ve ihracattaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Sürdürülebilir ihracat performansıyla dikkat çeken Kahramanmaraş, sanayi ve ticaretteki iddiasını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, şunları kaydetti: “Kahramanmaraş sanayisi her geçen gün daha da güçleniyor. Depremin ardından hızla toparlanarak üretime devam eden firmalarımız, bugün ulaştıkları ihracat başarılarıyla bizleri gururlandırdı. TİM 1000 listesine giren firmalarımızı ve emeği geçen tüm ihracatçılarımızı yürekten kutluyorum.”