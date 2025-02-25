Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, KOSGEB, Dünya Bankası, JICA ve Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) iş birliğiyle düzenlenen “Yeni Başlangıçlar” Deprem Bölgesinde Kadın Girişimciler Buluşması Ramada Otel’de yapıldı.

Program kapsamında kadın girişimciler, çeşitli destekler hakkında bilgilendirilirken, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik sunumlar gerçekleştirildi.

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, etkinlikte yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin bölge ekonomisine sağladığı katkılara vurgu yaparak, KMTSO’nun kadın girişimcilere yönelik desteklerini anlattı.

Başkan Buluntu, oda olarak her zaman kadın girişimcilerin yanında olduklarını belirterek, bu tür programların kadınların iş hayatında daha güçlü bir şekilde yer almasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Deprem bölgesinde ekonomik toparlanmayı hızlandırmayı amaçlayan etkinlik, girişimcilerin bilgi alışverişinde bulunmasına ve yeni iş fırsatları yaratmasına olanak sağladı.