Asrın Felaketi Sonrası Yaraların Hızla Sarılması Adına Özverili Çalışmalar Gerçekleştiren Kmtso Bu Kapsamda Sektörel Alan Toplantılarıyla Deprem Sonrası Destek Ve Teşviklerle İlgili Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor.

Bu Kapsamda İl Genelinde Faaliyet Gösteren Sanayi Tesislerinin Deprem Hasarlarının Onarılarak Hızlı Bir Şekilde Ayağa Kaldırılması Amacıyla Baharat Kuruyemiş Vb. İmalatı Yapan Firmalara Yönelik Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı, Tkdk,Kosgeb Teşvikleriyle İlgili Üyelere Bilgiler Verildi.