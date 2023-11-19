Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaali -Hendek İl Yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaali -Hendek İl Yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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