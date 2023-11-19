İki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı İki otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kocaali -Hendek İl Yolu, 17-41. kilometreler arasındaki yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)