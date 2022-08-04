D-100 kara yolunda İstanbul istikametine giden Alican A. idaresindeki otomobil, Köşklüçeşme mevkiinde aynı yöne giden İrfan A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada, İrfan A'nın kullandığı araçta bulunan Meryem S. yaralandı.
Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Fatih Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Ulaşım araçların çekilmesiyle normale döndü
Kaza nedeniyle yolun İstanbul istikametinde uzun araç kuyruğu oluştu.
Trafiğin bir süre kontrollü olarak sağlandığı yoldaki ulaşım, araçların çekilmesinin ardından normale döndü.