İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.
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