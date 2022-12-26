İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uygulama sırasında şüphelendiği bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 bin litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.