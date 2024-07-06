İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Darıca ilçesinde 5 Mayıs-1 Temmuz'da iş yeri ve araçları kurşunladıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda, olaylara karıştıkları tespit edilen 11 şüpheli yakalandı.

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Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüphelilerden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)