Kocaeli’nin Derince ilçesinde husumetli iki aile arasında çıkan tartışma, kısa sürede şiddet dolu bir çatışmaya dönüştü. Olay, Mersincik Mahallesi Hayat Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında önceden "kız kaçırma" meselesi yüzünden husumet bulunan iki aile sokak ortasında karşı karşıya geldi.

Araçlı Kovalamaca Kaza İle Son Buldu

Taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü ve taraflar araçlarına binerek birbirlerini kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında araçlardan biri park halindeki başka bir otomobile çarparak durmak zorunda kaldı.

Kazanın ardından araçlarından inen taraflar, yanlarındaki bıçak ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kanlı kavgada husumetli ailelerden 4 kişinin yanı sıra, ortalığı sakinleştirmeye ve kavgayı ayırmaya çalışan yoldan geçen bir vatandaş da yaralandı.

Polis Ekipleri Kaçan Şüphelilerin Peşinde

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kavgaya karışıp olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.