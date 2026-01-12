Haliç Üniversitesi, Enerji Tasarrufu Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, konutlarda ve günlük yaşamda uygulanabilecek basit önlemlerle ciddi enerji ve su tasarrufu sağlanabileceğini duyurdu. Açıklamada, özellikle ısıtma, aydınlatma ve ulaşım alışkanlıklarının enerji tüketimi üzerindeki etkisine dikkat çekildi.

Uzmanlara göre, iç ortam sıcaklığının 1 derece düşürülmesi ısıtma giderlerinde yaklaşık yüzde 6 tasarruf sağlarken, klasik ampuller yerine LED aydınlatmaların kullanılması aynı ışık seviyesinde yüzde 80’e varan enerji tasarrufu sunuyor.

Ulaşım ve Dijital Alışkanlıklar da Etkili

Enerji verimliliği yalnızca ev içi uygulamalarla sınırlı değil. Toplu taşımanın bireysel araç kullanımına göre çok daha az enerji tükettiği belirtilirken, bir otobüsle taşınan yolcu sayısının bireysel araçlarla taşınması durumunda yaklaşık 40 kat daha fazla enerji harcandığı ifade edildi. Ayrıca gereksiz dijital kullanımın da karbon salımını artırdığı, gönderilen her bir e-postanın yaklaşık 4 gram karbondioksit salımına neden olduğu hatırlatıldı.

“Enerji Tasarrufu Bir Mahrumiyet Değil”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Taciddin Akçay, kış aylarında konutlarda iç ortam sıcaklığının yalnızca bir derece düşürülmesinin, ısıtma maliyetlerinde yaklaşık yüzde 6 tasarruf sağladığını belirtti.

Akçay, enerji verimliliğinin yaşam konforundan vazgeçmek anlamına gelmediğinin altını çizerek, asıl amacın aynı konforu daha az enerjiyle sürdürebilmek olduğunu kaydetti.

Akçay, bireysel farkındalığın enerji verimliliğinde belirleyici olduğuna dikkat çekerek, kombi ayarlarından aydınlatma tercihlerine kadar yapılacak küçük değişikliklerin hem bütçeye hem de çevreye uzun vadede büyük katkılar sağlayacağını ifade etti.