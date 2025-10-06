Özellikle internet ortamında yayımlanan emlak ilanları ile ilgili Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Yapılan incelemeler neticesinde haksız yere fahiş fiyat uygulaması yaparak hem piyasa değerini yükselten hem de vatandaşın mağduriyet yaşamasına neden olan taşınmaz sahibi ve emlak işletmelerine idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından mayıs ayı sonunda yapılan yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapılması yasaklandı.

⁠Düzenleme ile yalnızca emlak işletmeleri değil, taşınmazların malikleri ve ilanı yayımlayan diğer kişiler de idari yaptırımla karşı karşıya kalabilir.

Elektronik ortamda verilen son dönem taşınmaz ilanları üzerinde yapılan inceleme ve analizlerle 70 taşınmaz sahibi ve 186 emlak işletmesinin ilan fiyatlarında genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan artış yaptığı tespit edildi. Toplam 256 kişi hakkında 34,9 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Bugüne kadar taşınmaz ilanlarında fahiş fiyat artışı yapılması nedeniyle 1416 kişi hakkında işlem yapıldı toplam 172 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan bu düzenleme ile emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması hedefleniyor.