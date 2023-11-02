Resmi Gazete'de yayımlanan Kanun kapsamında; 100 günden az süreyi kapsayan konut kiralamaları 'Turizm Amaçlı Konut Kiralaması' kapsamına alındı.

Bu kapsamda bulunan konut kiralamaları için, kiralama sözleşmesi yapılmadan önce Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan izin belgesi alma zorunluluğu getirildi.

İzin belgesi bulunmaksızın turizm amaçlı kiralanan konutları kiraya verenlere, kiralama yapılan her bir konut için 100 bin Türk Lirası idari para cezası uygulanacak ve izin belgesi alarak faaliyette bulunabilmesi için 15 gün süre verilecek.