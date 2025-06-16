Olay, Konya'nın Merkez Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Ahmet Hamdi Göğüş Caddesi üzerinde bulunan bir ortaokulda meydana geldi. Dün öğle saatlerinde, rehberlik öğretmeni Muhammed Öz (33), okulun rehberlik odasında tüfekle vurularak ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Öz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli Zanlı Adliyede

Cinayet sonrası kaçan şüpheli B.O. (27), polis ekiplerinin kısa sürede başlattığı çalışma sonucu gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolü için Konya Numune Hastanesi’ne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından B.O., adliyeye sevk edildi.

Olayla İlgili Soruşturma Sürüyor

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, olayın nedeni ve detayları araştırılıyor. Olayla ilgili tanık ifadeleri alınırken, okulda güvenlik önlemleri de artırıldı.