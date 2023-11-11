Akşam saatlerinde, Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, S.S. (19) idaresindeki 42 DU 949 plakalı otomobil, Yeni İstanbul Caddesi üzerinde seyir halindeyken karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara çarptı.

Çocukların da olduğu 5 kişi olay yerinde can verdi

Kaza ihbarı üzerine olay yerinse sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Trafik ekipleri yolu ulaşıma kapatarak tedbir alırken, yapılan kontrollerde çocukların da aralarında bulunduğu 5 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

5 kişi yaralandı

Kazada 5 kişi de yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatlarını kaybedenlerin cenazeleri ise olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Hayatlarını kaybedenlerin kimlik tespit çalışmaları da devam ediyor.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.