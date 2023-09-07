İki Rus ve bir Fransız denizci , Avustralya'nın Cairns kentine doğru yelken açarken karadan kilometrelerce uzaklıkta bir köpek balığı sürüsünün saldırısına uğradı. Yaşları 28 ile 63 arasında değişen Evgeny Kovalevsky, Stanislav Berezkin ve Vincent Thomas Etienne, yardım çağırmak zorunda kaldıklarında Tion adlı 8 metrelik bir tekneyle Vanuatu'dan Cairns'e gidiyorlardı.

TEKNENİN BÜYÜK BİR KISMI YOKTU

Avustralya Deniz Güvenliği Otoritesi (AMSA) acil yardım çağrısı aldıktan sonra bölgedeki bir kargo gemisini konuma yönlendirdi. AMSA görev müdürü Joe Zeller, denizciler bulunduğunda teknenin büyük bir kısmının kayıp olduğunu söyledi.

News.com.au'nun haberine göre üç adam 28 Ağustos'ta yola çıktı. AMSA görev müdürü Joe Zeller, “Üç denizci kurtarıldıkları için çok mutluydu ve hepsi sağlıklı durumda. Gemilerin köpekbalıkları tarafından saldırıya uğramasının birçok nedeni var. Ancak bu köpek balıklarının motivasyonları belirsiz” dedi.