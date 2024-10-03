Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi, Korusu mevkisindeki ağaçlık bölgede meydana gelen olay ağızları açık bıraktı.

Saat 21.00 sıralarında yaşanan olayda iddiaya göre, 16 yaşındaki Y.Ç. ile 15 yaşındaki H.B arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.

BIÇAKLA YARALADI

İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyüdü.

Bu sırada Y.Ç., yanındaki bıçakla H.B.'yi yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİS MERKEZİNE GİDEREK TESLİM OLDU

Saldırının ardından ağır yaralanan H.B., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

H.B., doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan Y.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Öte yandan, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.