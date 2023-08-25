İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir otoparkta önceki gün saat 05.45 sıralarında işlenen cinayet, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde kalabalık grubun ayak üstü tartıştığı ve şüphelilerden Soykan A.'nın Selami Arslan'a defalarca ateş ettiği yer aldı.

Hastanede can verdi

Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne getirilen Arslan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince otopark çevresinde yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan olduğu ve bir aracın da sol arka kapasına mermi isabet ettiği belirlendi.

Yapılan detaylı araştırmalarda olayın şüphelisinin Soykan A. olduğu tespit edildi.

İzmir'de korkunç cinayetin görüntüleri ortaya çıktıSelami Arslan

Cinayet zanlısını yakalama çalışmaları sürüyor

Cinayet şüphelisinin hayatını kaybeden Arslan'ın kardeşi olan B.A. ile aralarında 'silahla kasten yaralama' suçundan duruşması olduğu ve husumetin bundan kaynaklandığı öğrenildi.

Olay yerinden kaçan cinayet zanlısını yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.