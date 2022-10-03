Temmuz ayı ortasındaki yaz dalgasından sonra ilk büyük sıçramasını yapan salgında, vaka sayıları son bir haftada yüzde 14 oranında artış gösterdi.

Bağışıklığa ve aşıya karşı dirençli olan Omicron varyantıyla birlikte vakaların yeniden artışa geçtiğine vurgu yapan yetkililer insanların artık hastalığa yakalandıklarını bile fark etmediklerini aktardı.

Yetkililer şu an yeni bir dalganın başlangıcı içinde olunduğunu belirterek “Bu sefer, yaşlı insanların bir önceki dalgadan daha erken etkileneceğini ve hastalanacağını öngörüyoruz” dedi.